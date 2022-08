Entella: date e orari delle prime cinque giornate di campionato

L'Entella è finalmente pronta ad iniziare il proprio campionato. La Serie C scatterà il 4 settembre e i chiavaresi giocheranno contro la Torres domenica alle 14,30, nell'orario "classico" che sarà confermato anche per la seconda giornata con l'Alessandria l'11 settembre. Tre giorni dopo il primo turno infrasettimanale contro il Rimini alle 18, mentre nella quinta giornata sarà anticipo contro il Gubbio sabato alle 17,30. Ecco il quadro delle prime cinque giornate del campionato di Serie C come comunicato dalla società sul sito ufficiale:

ENTELLA – TORRES

Domenica 4 settembre

Ore 14.30

ALESSANDRIA – ENTELLA

Domenica 11 settembre

Ore 14.30

ENTELLA – RIMINI

Mercoledì 14 settembre

Ore 18.00

CARRARESE – ENTELLA

Domenica 17 settembre

Ore 14.30

GUBBIO – ENTELLA

Sabato 24 settembre

Ore 17.30