Entella, le date della stagione 2023-2024

Il campionato dell'Entella partirà il 27 agosto, così ha deciso la Lega Pro che ha ufficializzato oggi le date della stagione: "Quest’oggi, attraverso una nota ufficiale, la Lega Pro ha comunicato le date della stagione 2023/2024. Il campionato inizierà domenica 27 agosto e terminerà domenica 28 aprile. Nel corso del torneo si disputeranno 3 turni infrasettimanali ancora da stabilire, mentre il turno pre natalizio si svolgerà sabato 23 dicembre.

I play off scatteranno domenica 5 maggio 2024, mentre i play out si giocheranno sabato 11 e sabato 18 maggio. Ad aprire la nuova stagione, invece, sarà la Coppa Italia serie C con il primo turno eliminatorio in programma domenica 20 agosto".

Queste le date con una possibile variazione, l'Entella infatti potrebbe anche partecipare al primo turno della Coppa Italia che solitamente si svolge all'inizio del mese di agosto.