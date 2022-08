L'Entella cede Coppolaro al Modena

Serie C

E'ufficialmente finita l'aventura di Mauro Coppolaro all'Entella. Il difensore, titolare l'anno scorso e ottimo protagonsita del campionato dei chiavaresi, saluta e va in Serie B al neopromosso Modena. La trattativa è entrata nel vivo nei giorni scorsi e oggi è stata ufficializzata la cessione dal sito ufficiale dei liguri con questa nota: "La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Modena per il trasferimento a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Mauro Coppolaro.

A Mauro un ringraziamento per queste ultime tre stagioni vissute con la maglia biancoceleste e un grande in bocca al lupo per la nuova avventura da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella."

In totale Coppolaro in tre anni a Chiavari ha totalizzato 64 presenze e tre gol, tutti nell'ultima stagione terminata con l'eliminazione ai playoff contro il Palermo.