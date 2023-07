Entella, esordio ufficiale in Coppa Italia con il Cesena

L'Entella prenderà parte alla Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024, quella dei grandi, quella in cui si potrebbe ripetere la favola del 2018 in cui i chiavaresi eliminarono il Genoa e volarono a Roma per sfidare i giallorossi. La società ha comunicato sul proprio sito ufficiale i dettagli sulla prima gara della stagione: "Sarà la gara di Coppa Italia Frecciarossa con il Cesena il primo impegno ufficiale dei biancocelesti in questa nuova stagione. La gara, valida per il turno preliminare, si giocherà domenica 6 agosto all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena, alle ore 20.30. In caso di parità nei 90 minuti si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. La vincente del match affronterà in trasferta, venerdì 11 agosto alle ore 21.15, il Bologna".

Ancora da capire se il turno preliminare sarà trasmesso in tv, mentre di sicuro se l'Entella dovesse passare e sfidare il Bologna, la gara sarà trasmessa su Italia 1, un palcoscenico davvero importante da cercare di raggiungere, anche se l'ostacolo Cesena non sarà di certo facile da superare. L'anno scorso in campionato la gara di andata finì 0-0 mentre al ritorno i liguri furono travolti 4-0.