Entella, il mercato si muove in uscita

Se non è una rivoluzione poco ci manca, l'Entella è una delle squadre più attive del mercato, nei primi giorni ha ceduto Mosti e Lancini e ha ingaggiato l'attaccante Vianni, che ha già esordito nella vittoria contro l'Ancona. Le mosse però non finiscono qui e il primo passo sarà cedere altri giocatori per aprire gli spazi ad altre pedine da regalare a Gallo.

Entella, altre quattro cessioni in vista

Il prossimo a salutare dovrebbe essere il difensore centrale Kontek, solo 8 presenze dal suo arrivo a Chiavari la scorsa estate e promesso sposo del Catania. L'affare è imbastito, si attende solo l'ufficialità per l'addio definitivo. Insieme a lui ci sono altri giocatori con la valigia in mano come rivela Il Secolo XIX, a centrocampo potrebbe lasciare la Liguria Tascone, quindici presenze e due gol in questa stagione, mentre in attacco potrebbero essere due i movimenti in uscita con Disanto e anche Zamparo cedibili in caso di offerte.

Nel frattempo iniziano a girare anche i primi nomi in entrata e se in attacco è Lanini uno dei profili più caldi, anche se portarlo a Chiavari non sarà facile, a centrocampo secondo il sito tuttoc.com è spuntata la candidatura di Giovanni Catanese del Pontedera, 31 anni e già sei gol in questo campionato, uno in più di quelli segnati l'anno scorso ma con 19 partite giocate e non 34.