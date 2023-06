Entella, la Serie B chiama Merkaj

Silvio Merkaj è pronto al secondo grande salto della sua carriera. Tre anni fa giocava in Serie D ed è lì che lo ha pescato l'Entella che su questo attaccante dal gran fisico e con il gol nel sangue ha puntato forte tanto da farlo diventare subito titolare. Fiducia ripagata con trentuno gol in due stagioni, il tutto a 25 anni e con buona parte della carriera ancora davanti. Le ottime prestazioni con la Virtus hanno attirato l'interesse di molti club, quasi tutti di Serie B che potrebbero farlo salire ancora di categoria.

Calciomercato Entella, le ultime notizie su Merkaj

I chiavaresi sono in attesa delle proposte, cedere il bomber non è di sicuro la prima scelta del club che però deve fare i conti con società che giocano la cadetteria, hanno la possibilità di mettere sul piatto una buona offerta economica e di sicuro possono avere grande appeal per Merkaj. Insomma l'addio è una possibilità e rappresenterebbe comunque una mossa economica importante per i liguri che hanno acquistato il giocatore da svincolato e quindi metterebbero a segno un'ottima plusvalenza.

Ma dove giocherà l'anno prossimo Merkaj? Difficile dirlo adesso, anche perché sul tavolo dei chiavaresi l'offerta giusta non è ancora arrivata. Tanti però sono gli interessati, in prima fila ci sarebbe la Cremonese che deve rifare l'attacco visto che dovrebbero partire sia Dessers che Okereke. Il colpo da novanta potrebbe essere Coda, ma da solo non basterebbe e così al momento i grigiorossi sarebbero in testa nella corsa a cui sono iscritti anche Como, Modena, Sudtirol e Venezia secondo gli ultimi rumors di mercato.