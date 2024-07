De Lucia lascia l'Entella

Serie C

Serie C Girone B

Per due anni è stato il guardiano della porta dell'Entella, oggi Victor De Lucia lascia Chiavari e si accasa al Foggia. L'annuncio non p ancora stato dato ufficialmemte ma è possibile che arrivi già nelle prossime ore. Dopo quattro stagioni nella Feralpi Salò, il numero uno era arrivato due anni fa alla Virtus, nelle prime battute della sua esperienza è stata la seconda scelta poi Volpe lo ha promosso titolare e così ha fatto anche Gallo, così per De Lucia sono state 57 le presenze comprese le 38 su 38 dell'annata appena conclusa.

L'Entella però non è rimasta a guardare e consapevole del fatto che il ciclo De Lucia a Chiavari potesse esser finito ha già trovato il sostituto. Il nuovo numero uno è stato annunciato nelle scorse settimane e si tratta di Federico Del Frate esperto portiere classe 1995 con una lunga esperienza in Serie C nella Pro Sesto.