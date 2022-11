Entella, verso il Cesena: Volpe "Sappiamo quanto vale questa gara"

Domani alle 20,30 al Comunale sfida tra prime della classe in Serie C, girone B. L'Entella sfida il Cesena, le due squadre che non sono comanda la classifica ma sono anche le più in forma di questo momento della stagione. Alla vigilia del match parla il tecnico dei chiavaresi Volpe: “Domani dovremo essere bravi e concentrati, sappiamo la forza della squadra che dobbiamo incontrare. Siamo consapevoli dell’importanza della partita sapendo che per fare risultato dovremo fare del nostro meglio".

Volpe continua così: "È un campionato molto equilibrato. Sappiamo di non dover guardare la classifica, ma di dover pensare partita dopo partita. Noi dobbiamo consolidare il nostro cammino facendo sempre un passo in più. Abbiamo preparato bene la partita. Siamo molto più di una squadra. C’è un gruppo di lavoro che insieme prova a fare qualcosa di importante”.