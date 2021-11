Entella, Volpe verso il Cesena: “Gara che ci darà risposte”

L’Entella imbattuta da sei gare in campionato, contro il Cesena terzo della classe. Tra le due squadre ci sono nove punti in classifica perché i bianconeri sono stato molto più costanti dei liguri che però domani al Comunale hanno la possibilità di tornare ai piani altissimi della classifica

Volpe sfida il Cesena: le parole del tecnico dell’Entella

Per questo il tecnico Volpe alla vigilia del match non si nasconde: “La partita è molto importante e i ragazzi lo sanno. Ci siamo preparati al meglio per fare una grande gara che potrà darci tante risposte. Per diventare una ottima formazione e ad ambire ad un campionato di un certo tipo dobbiamo passare anche da queste partite”.

L’avversario è di primissimo piano: “I loro numeri sono oggettivi, sono stati costruiti per fare un campionato di vertice ed è quello che stanno facendo. Stanno meritando la posizione in graduatoria. Sono forti ma anche noi lo siamo, domani penso che ci giocheremo la partita alla pari”:

Nessun calcolo però: “Noi non facciamo calcoli, ragioniamo partita per partita, poi siamo in casa e vogliamo fare risultato. Finalmente staimo recuperando qualche giocatore e questo ci regala la possibilità di avere più scelta perché abbiamo una rosa molto importante e possiamo diventare ancora più forti”.