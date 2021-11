Entella-Cesena, le probabili formazioni: scatto Morosini, quatro gli assenti

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Entella

Novanta minuti per spiccare il volo. Al Comunale oggi l’Entella affronta il Cesena per continuare la striscia positiva e cercare di avvicinarsi al treno di testa. I chiavaresi hanno 23 punti e sfidano la terza della classe che è a quota 32. La distanza va colmata il prima possibile e l’occasione di oggi è ghiottissima anche se gli avversari hanno una rosa di tutto rispetto e hanno perso una sola gara in questa stagione.

L’Entella sfida il Cesena

Gennaro Volpe ha preparato la sfida nei minimi dettagli, ma ancora una volta non avrà tutte le pedine a disposizione. Oggi non ci saranno Rada, Morra, Dessena e Pellizzer, mentre sono recuperati Schenetti e Dessena, anche se entrambi partiranno dalla panchina dopo i recenti stop. Così la squadra è praticamemte fatta con Borra che andrà in porta e le conferme di Chiosa e Barlocco al centro della difesa.

In mediana il regista sarà Paolucci con il giovane Lipani che giocherà ancora al suo fianco. Il grande dubbio della vigilia è chi verrà schierato alle spalle di Magrassi e Lescano. Al momento sembra essere favorito Morosini su Capello che però, dopo le utlime buone prestazioni, non è per niente tagliato fuori dalla corsa ad una maglia.

Le probabili formazioni di Entella-Cesena

Entella (4-3-1-2) Borra, Cleur, Coppolaro, Chiosa, Barlocco; Lipani, Paolucci, Karic; Morosini; Magrassi. Lescano.

Cesena (4-3-2-1) Nardi, Candela, Mulè, Cioli, Favalle, Ardizzone, Rigoni, Missiroli; Pierini, Caturano; Bortolussi