Entella, quattro assenti contro il Cesena

Entrambe prime a ventiquattro punti, entrambe imbattute da otto giornate e in splendida forma, Entella-Cesena di lunedì prossimo è senza subbio il big match della giornata di Serie C, girone B.

L'Entella proverà a sfruttare la forza del Comunale per battere i romagnoli e tentare la prima minifuga stagionale dopo aver iniziato con il freno a mano tirato. Cammino simile per il Cesena che ha trovato la retta via dopo una partenza difficile.

Volpe per il big match di lunedì dovrà ancora una volta far fronte a quattro assenze. All'appello mancheranno i difensori Pellizzer e Barlocco e gli attaccanti Clemenza e Morosini. La formazione ovviamente non è ancora fatta, c'è tempo per risolvere i balottaggi che accompagneranno Volpe per tutto il resto della settimane. L'undici però ha dei suoi pounti fermi, in difesa per esempio Parodi dovrebbe fare coppia con Chiosa davanti a De Lucia, così come a centrocampo sembrano sicuri del posto sia Corbari che Paolucci, con Tascone e Palmieri a giocarsi la terza maglia. Viaggia verso la conferma anche il tridente offensivo con Tenkorang, Merkaj e Zamparo probaili titolari e le armi Ramirez e Faggioli da sfruttare a gara in corso.