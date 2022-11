Entella-Cesena, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Toscano

Entella e Cesena provano lo scatto in cima alla classifica del girone B di Serie C. Oggi alle 20,30 al Comunale le due capoliste, nel frattempo raggiunte in vetta da Fiorenzuola e Reggina, si affrontano per lanciare la prima fuga stagionale.

Volpe recupera Sadiki ma solo per la panchina, mentre non ci saranno i lungodegenti Clemenza, Morosini, Pellzzer e Barlocco. Nel cuore della difesa gioca ancora Parodi con Chiosa, sciolti i dubbi in mezzo dove Tascone e Corbari sono favoriti su Rada e Palmieri ai fianchi di Paolucci. Non cambia l'attacco dove Zamparo e Merkaj saranno sostenuti da Tenkorang, partiranno ancora in panchina Ramirez e Faggioli spesso decisivi da subentranti.

Entella-Cesena: le probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Zappella, Parodi, Chiosa, Favale; Corbari, Paolucci, Tascone; Tenkorang; Zamparo, Merkaj.

Cesena (3-4-1-2) Tozzo, Ciofi, Prestia, Mercadanate; Albertini, De Rose, Saber, Calderoni; Chiarello; Ferrante, Corazza.

Entella-Cesena in diretta tv e streaming gratis

La sfida di oggi alle 20,30 al Comunale di Chiavari sarà trasmessa in tv su Rai Sport e in streaming gratis su RaiPlay. Per gli abbonati sarà possibile vedere la partita anche su ElevenSport.