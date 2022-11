Entella-Cesena: scatta la vendita dei biglietti

Lunedì sera al Comunale arriva il Cesena e l'Entela è pronta per la sfida in cui si affrontano le due capoliste del girone B di Serie C. La squadra di casa avrà bisogno di tutti e così sul sito ufficiale dei chiavaresi è uscita la guida per l'acquisto dei biglietti

GUIDA ALL’ACQUISTO DEI TAGLIANDI

I biglietti d’accesso possono essere acquistati online sul nostro sito ufficiale, all’Entella Point (giovedì 15.00-19.00, giovedì, venerdì, sabato, domenica 9.00-12.30 | 15.00-19.00, lunedì 9.00-12.30), nelle ricevitorie Etes autorizzate e alla biglietteria dello stadio il giorno della partita (apertura ore 15.00). I tagliandi del settore ospiti sono in vendita sul sito www.etes.it fino alle ore 19.00 di domenica 13 novembre.

Oltre all’acquisto del biglietto singolo sono disponibili i mini abbonamenti per le prossime 4 gare casalinghe dell’Entella.

TRIBUNA D’ONORE CON HOSPITALITY

Prezzo unico 50€

Prezzo unico (giorno gara*) 53€

TRIBUNA CENTRALE

Intero (prevendita) 30€

Ridotto (prevendita) 26€

Intero (giorno gara*) 33€

Ridotto (giorno gara*) 29€

TRIBUNA SEMICENTRALE E LATERALE

Intero (prevendita) 23€

Ridotto (prevendita) 20€

Intero (giorno gara*) 26€

Ridotto (giorno gara*) 23€

DISTINTI

Intero (prevendita) 18€

Ridotto (prevendita) 15€

Intero (giorno gara*) 21€

Ridotto (giorno gara*) 18€

GRADINATA SUD “ERMES NADALIN”

Intero (prevendita) 11€

Ridotto (prevendita) 9€

Intero (giorno gara*) 14€

Ridotti (giorno gara*) 12€

SETTORE OSPITI

Intero 11€