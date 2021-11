Entella, Volpe dopo il 3-1 al Cesena: “Prestazione eccellente”

L’Entella vince contro il Cesena e adesso vola. Il settimo risultato utile consecutivo arriva contro la terza in classifica grazie alle reti di Merkaj, dopietta per lui, e Lescano, al termine di una gara dominata.

Il comento di Volpe a Entella-Cesena 3-1

Il tecnico dei chiavaresi dopo la partita non può che essere soddisfatto: “E’stata una grandissima prestazione, superlativa sotto tutti i punti di vista. Sapevamo delll’importanza della gara, la abbiamo interpretata in una maniera eccellente. Il gruppo è forte e non molla mai come ha dimostrato anche nei momenti più difficili della stagione”.

Tre gol al Cesena che in trasferta fino ad oggi aveva subito solamente due reti: “Loro hanno numeri importanti – spiega Volpe – per questo la prestazione di oggi assume ancora più importanza. Sono contento perché questa squadra non si è mai disunita”.

La formazione iniziale dell’Entella ha lasciato un po’ sopresi, ma alla fine Volpe ha avuto ragione “Ho la fortuna di allenare tanti ragazzi forti, gli undici in campo li scelgo durante la settimana. Sono contento per Di Cosmo e Merkaj, si allenano bene e hanno dimostrato tutto il loro valore meritando la maglia da titolare”.

Ora l’Entella è quarto in classifica ma Volpe non ci pensa: “Noi dobbiamo guardare solo la prossima partita, non andare oltre, non è il momento di fare calcoli. Quando sarà il momento giusto tireremo una linea e vedremo. La prossima gara sarà contro la Virtebese che oggi ha pareggiato con la Reggiana a dimostrazione che non esistono partite facili”.