Entella-Cesena 3-1: Merkaj show, la Virtus vola

Entella da urlo al Comunale, vittoria 3-1 contro il Cesena terzo e accelerata decisa in classifica dove ora i chiavaresi sono quarti. La squadra di Volpe gioca una gara di grande spessore, continua la sua crescita, e adesso sembra poter ambire a traguardi decisamente importanti, anche se la vetta resta a dieci punti di distanza.

La cronaca di Entella-Cesena

La prima parte di gara è di marca Entella con i chiavaresi che costringono gli ospiti ad una partita difensiva e poi riescono a passare in vantaggio. E’il 29’ Capello da destra mette un pallone su cui Merkaj si fionda in tuffo di testa e batte il portiere avversario. Tutto sembra sotto controllo, ma appena prima del duplice fischio il Cesena pareggia con Pierini che insacca di testa su assist di Favale.

I padroni di casa però non si abbattono, anzi riprendono la gara con buon piglio e al 58’ sono di nuovo avanti: Di Cosmo approfitta di un errore di Steffè e lancia subito Lescano, l’argentino azzecca il rasoterra su cui Nardi non può nulla. L’Entella continua a dominare in lungo e in largo e firma anche il tris con Morosini, appena entrato, che apre per Di Cosmo, cross in mezzo e Merkaj è ancora il più lesto di tutti.

L’Entella al Comunale non sbaglia, batte il Cesena, sale a 26 punti e adesso, con la quarta vittoria nelle ultime cinque gare, vola a ridosso del terzetto di testa.

Entella-Cesena: il tabellino

Entella-Cesena 3-1

Marcatori: 28’ Merkaj, 45’ Pierini, 58’ Lescano, 74’ Merkaj

Entella (4-3-1-2) Borra, Cleur, Coppolaro, Chiosa (70’ Silvestre), Barlocco; Di Cosmo, Paolucci, Karic; Capello (70’ Morosini); Merkaj (86' Cicconi), Lescano (79’ Magrassi).

Cesena (4-3-2-1) Nardi, Candela (67’ Brambilla), Mulè, Cioli, Favale (77’ Munari), Ardizzone, Ilari (77’ Tonin), Steffe; Pierini (67’Zecca), Caturano; Bortolussi

Ammoniti: 37’ Caturano, 40’ Ciofi, Silvestre