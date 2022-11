Entella e Cesena si annullano, nervosismo e poco spettacolo al Comunale

Nessun vincitore, finisce così il secondo big match di fila dell'Entella che pareggia in casa 0-0 contro il Cesena dopo il punto raccolto anche contro la Reggina. Le due formazioni danno vita ad una gara molto nervosa spezzettata e con poche occasioni da gol, qualche rammarico in più per i liguri che hanno giocato in superiorità numerica gli ultimi trenta minuti della gara. Con questo punto le due formazioni restano al primo posto in classifica.

Entella-Cesena 0-0, Volpe: "Vedo il bicchiere mezzo pieno"

Volpe stupisce inserendo nell'undici iniziale Gaston Ramirez, alla prima da titolare, alle spalle di Zamparo e Merkaj, con Tenkorang che retrocede sulla linea dei centrocampisti. La sfida vale tantissimo e nel primo tempo è il nervosismo a prendere il sopravvento, nei primi quarantacinque minuti sono sei gli ammoniti, quattro nel Cesena e due nell'Entella. La prima palla gol è degli ospiti che al 13' con Ferrante di testa ma De Lucia è attento e respinge. Alla mezz'ora sono i padroni di casa a rendersi pericolosi: punizione di Ramirez, colpo di testa di Corbari ma Tozzo para.

Nella ripresa Entella subito aggressiva ed è Merkaj a non trovare l'impatto giusto sul cross di Zappella. Al 55' svolta nel match con il Cesena che rimane in dieci per la seconda ammonizione a Mercadante. Al 70' Volpe si gioca la carta Faggioli al posto di Zamparo mentre Ramirez lascia il posto a Meazzi. Finisce però 0-0 senza più sussulti in una gara in cui all'Entella rimane il rammarico di aver giocato quasi tutta la ripresa in undici contro dieci.