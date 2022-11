Entella-Cesena 0-0, Volpe: "Vedo il bicchiere mezzo pieno"

Finisce 0-0 il big match tra le prime della classe in Serie C, girone B, Entella e Cesena. Poco spettacolo al Comnuale dove le due capoliste danno vita ad una battagli senza vincitori e restano così in cima alla graduatoria a braccetto.

Entella e Cesena si annullano, nervosismo e poco spettacolo al Comunale

Al termine della gara parla ai microfoni di Raisport il tecnico dell'Entella, Gennaro Volpe: "Mi aspettavo la partita che è stata, loro ci hanno messo in difficoltà nella prima frazione venedo a prenderci sempre alti e uno contro uno. Nella ripresa abbiamo sfruttato poco la superiorità numerica ma è un punto che va bene perché ci tiene in testa alla classifica. Il bicchiere per me è mezzo pieno, siamo primi e quindi non penso che ci sia un bicchiere mezzo vuoto da vedere. Non ci siamo solo noi, ci sono anche gli avversari che sono costruiti per vincere il campionato. Dobbiamo migliorare, lo sappiamo, pensiamo partita per partita ma l'obiettivo lo abbiamo bene in testa ed è quello di migliorare il risultato dell'anno scorso".

Oggi per la prima volta ha giocato titolare Ramirez, poi sostituito da Meazzi, due giocatori di qualità che potrebbero anche giocare insieme: "Il doppio trequartista lo abbiamo già utilizzato nella passata stagione. Ramirez ha bisogno di giocare per raggiungere la condizione giusta, Meazzi è cresciuto tantissimo e penso che sarà molto importante per noi durante il corso della stagione".