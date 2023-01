Entella-Carrarese, Volpe: "Siamo carichi per un'altra finale"

L'Entella torna in campo domani alle 17,30 per chiudere la settima di fuoco che l'ha visto battere prima il Rimini in trasferta in campionato e poi il Vincenza nella prima semifinale di Coppa Italia. Ora si torna a pensare alla rincorsa ai primi posti del girone B di serie C con la Virtus staccata di sette lunghezze dalla capolista Reggiana e a meno due dal secondo posto del Cesena.

Volpe sfida la Carrarese, formazione in piena lotta per un posto ai playoff, alla vigilia del match: “Domani è l’ennesima finale per noi -spiega il tecnico al sito ufficiale del club - Massimo rispetto per la Carrarese, sappiamo verrò a giocarsi la partita lottando su ogni pallone, ma noi siamo pronti. Dobbiamo pensare al nostro percorso, continuando sulla strada intrapresa. La squadra sta bene e si è allenata bene. La gara col Vicenza è ormai archiviata. Siamo tutti concentrati sulla partita di domani, dobbiamo cercare di fare una grande prestazione perché i punti in palio sono pesanti”.