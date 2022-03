Entella, verso la Carrarese: tre assenze per Volpe

Tornare a vincere per continuare la rincorsa al terzo posto. L’Entella, dopo i due ko esterni di fila con Lucchese e Vis Pesaro, sfida la Carrarese lunedì sera al Comunale in un match delicato e importante. Volpe inizia a pensare alla formazione da schierare in campo e sono tre i sicuri assenti: Capello e Morosini, entrambi ai box per infortuni, e Palmieri espulso a Pesaro nel secondo tempo, nessun problema invece per Lipani che si sta allenando regolarmente con il gruppo.

In vista del match non dovrebbero esserci grandi cambi nell’undici titolare. Tre sono sostanzialmente i dubbi: un centrale di difesa con Pellizzer e Silvestre in ballottaggio, una mezzala con tanta scelta e nodi che verranno sciolti probabilmente solo a ridosso del match e il centravanti con l’eterno duello tra Lescano e Magrassi. Per il resto conferme in arrivo per gli altri otto con Paolucci che tornerà dal primo minuto dopo le ultime assenze dovute ad alcuni problemi fisici.

Contro la Carrarese è vietato sbagliare ma non sarà facile perché la squadra di Di Natale è in un buon momento di forma e ha bisogno dei tre punti per restare agganciata al treno playoff. Quello che è certo è che servirà tutta un’altra Entella rispetto a quella vista nelle ultime due uscite stagionali.