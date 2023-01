Entella-Carrarese, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Dal Canto

Serie C

L'Entella torna in campo oggi alle 17,30 al Comunale per provare a completare la settimana perfetta. I chiavaresi hanno battuto lo scorso sabato il Rimini e poi hanno concesso il bis nella semifinale di Coppa Italia contro il Vicenza mercoledì. Ora si punta al tris contro la Carrarese squadra attualmente nona in graduatoria con 33 punti e reduce da un periodo complicato con due sconfitte nelle ultime due gare contro San Donato e Recanatese.

Sta molto meglio invece la Virtus che è terza in classifica e grazie agli ultimi tre successi di fila in campionato è tornata a due punti dal secondo posto occupato dal Cesena e a meno sette dalla Reggiana capolista. Volpe per la sfida di oggi dovrebbe dare fiducia alla squadra che ha vinto contro il Rimini.

Davanti a De Lucia non si tocca il terzetto Chiosa, Parodi, Pellizzer anche se Sadiki in Coppa Italia ha giocato una buona gara. In mediana Corbari e Rada dovrebbero vincere la corsa alla maglia contro Paolucci, Siatounis e Tascone, mentre il trequartista sarà ancora Ramirez. Pochi dubbi anche sulla coppia offensiva con Merkaj e Zamparo titolari e Morosini, reduce da tre giol nelle ultime tre partite, pronto ad entrare in caso di bisogno.

Entella-Carrarese: le probabili formazioni

Entella (3-4-1-2) De Lucia, Parodi, Pellizzer, Chiosa; Zappella, Corbari, Rada, Barlocco; Ramirez, Zamparo, Merkaj

Carrarese (3-5-2) Satalino, Imperiale, Marino, D'Ambrosio; Grassini, Della Latta, Cerretelli, Cicconi, Coccia; Energe, Capello

Entella-Carrarese in diretta tv e streaming

La sfida di oggi del Comunale tra Carrarese ed Entella sarà trasmessa come sempre in diretta streaming su Eleven Sport, piattaforma che detiene i diritti per tutte le gare del campinato di Lega Pro. A Chiavari però si accenderano anche le telecamere di Sky Sport che trasmetterà tutta la gara al canale numero 253 con la telecronaca Fabrizio Redaelli.