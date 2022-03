Entella-Cararrese, probabili formazioni: tre ballottaggi per Volpe

Stasera l'Entella sfida la Carrarese per tornare alla vittoria dopo i due ko esterni di fila. I chiavaresi dopo i risultati di ieri sono scivolati al quinto posto, Pescara e Cesena sono davanti, ma con i tre punti di oggi la squadra di Volpe tornerebbe in scia alla terza posizione, importante per partire più avanti nei playoff promozione.

Tre sono ancora dubbi di Volpe, uno per raperto, in vista del match di oggi dove non ci saranno Capello, Morosini, Cleur e Palmieri. In difesa Pellizzer sembra aver vinto il ballottaggio con Silvestre, in mediana Rada ha battuto la concorrenza di Dessena mentre in attacco si va verso la conferma di Magrassi con Lescano pronto ad entrare dalla panchina.

Il match è importante anche per la Carrarese, che si schiererà a specchio quindi con il 4-3-1-2 e vuole continuare la sua striscia positvia per puntare a giocarsi un posto ai playoff fino alla fine della stagione regolare. Il match sarà trasmesso in diretta streaming e in tv su Rai Sport in maniera gratuita.

Entella-Carrarese: le probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) Borra, Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Pavic; Karic, Paolucci, Rada; Schenetti; Magrassi, Merkaj

Carrarese (4-3-1-2) Vettorel, Semprini, Rota, Marino, Imperiale; Foresta, Berardocco, Figoli; Tunjov; Energe, Doumbia