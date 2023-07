Entella, doppia sconfitta con Carrarese e Feralpi Salò

Dopo la prima sgambata l'Entella oggi è tornata in campo nella Steel Cup, ormai una classica dell'estate dei chiavaresi. Gli uomini di Volpe sono stati impegnati in un doppio impegno di quarantacinque minuti ciascuno contro Carrarese e Feralpi Salò, nella prima gara hanno perso ai rigori nella di misura.

Nella prima sfida di giornata, che ha visto affrontarsi Entella e Carrarese, i biancocelesti sono scesi in campo con De Lucia tra i pali, Parodi, Manzi e Bonini in difesa, centrocampo formato da Tomaselli, Petermann, Siatounis e Favale, in avanti Clemenza e Meazzi a supporto di Faggioli. Il match è terminato 0-0 nei minuti regolamentari e la sfida è stata decisa da una lunga serie di calci di rigore vinta 9-8 dai toscani.

Per la seconda gara con la Feralpisalò, l’Entella ha schierato Siaulys in porta, confermato il terzetto di difesa Parodi (20’ Reali), Manzi (30’ Giammarresi), Bonini (30’ Bellotti), cambiamenti sugli esterni con Zappella a destra e Di Mario a sinistra, in mezzo Corbari, Lipani e Siatounis (20’ Tascone), con coppia d’attacco Banfi-Faggioli (20’ Thioune). La partita è terminata 1-0 per i lombardi grazie al gol messo a segno da Di Molfetta.