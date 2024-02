Entella-Carrarese, probabili formazioni: le scelte di Gallo e Calabro

Torna in campo l'Entella sabato alle 20,45 al Comunale per sfidare la Carrarese. Il match si presenta come molto difficile per la formazione di Gallo afflitta dalla "pareggite", sono quattro le gare di fila finite in parità, e dal mal di gol, zero reti segnate anche ad Arezzo. Non segnali incoraggianti contro la quarta della classe che dopo il cambio in panchina sembra aver spiccato il volo.

Entella-Carrarese, le scelte di Gallo

Nell'Entella non ci sarà lo squalificato DoiMario e non potranno essere della gara anche Parodi e Sadiki, entrambi alle prese con alcuni problemi fisici. Per il resto rosa al completo con poche scelte in difesa, dove giocheranno ancora Portanova, Bonini e Manzi, in mediana il grande dubbio è chi giocherà tra Faggi e Lipani, mentre a sinistra potrebbe essere scelto Garattoni. In attacco vicino sono in tre per due maglie con Giovannini e Tomaselli in leggero vantaggio su Montevago.

Entella-Carrarese, le scelte di Calabro

Qualche problema di formazione per i toscani che non potranno contare su Pinto e Grassini, entrambi alle prese con brutti infortuni, mentre Zuelli ha lavorato a parte in settimana e potrebbe non farcela al pari dell'ex Capello, uno dei tanti giocatori della Carrarese che hanno giocato nell'Entella. Tra questi c'è anche Palmieri, decisivo all'andata, ma non al meglio e rischio forfait. Probabile la conferma dell'undici che ha battuto l'Olbia con in attacco Giannetti se non dovesse farcela Capello.

Entella-Carrarese, le probabili formazioni

Entella (3-5-2) De Lucia, Manzi, Portanova, Bonini; Zappella, Faggi, Petermann, Corbari, Zappella; Tomaselli, Giovannini

Carrarese (3-4-2-1) Bleve, Minucci, Di Gennaro, Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi, Cicconi; Belloni, Panico; Giannetti

Entella-Carrarese in diretta tv e streaming

La sfida tra Entella e Carrarese sarà trasmessa in diretta tv e streaming solamente da Sky che trasmetterà la gara sia su Sky Sport al canale 252 che in streaming su Now Tv.