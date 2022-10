Entella, Volpe dopo la vittoria con la Carrarese: "Iniezione di fiducia"

Centoventi minuti di lotta, poi i rigori a sancire il successo dell'Entella contro la Carrarese. I chiavaresi tornano alla vittoria dopo quattro partite con due sconfitte e due pareggi e volano al secondo turno di Coppa Italia.

Soddisfatto il tecnico Volpe che parla al termine della gara al sito ufficiale della società: “La cosa più importante era passare il turno e ci siamo riusciti, il come lo analizzeremo. Sicuramente abbiamo avuto delle difficoltà, ma in questo momento è comunque un’iniezione di fiducia importante”.

“I risultati incidono sul morale e sul lavoro quotidiano, siamo in un momento non facile, bisogna riconoscerlo, ma tutti lavoriamo al massimo per cercare di migliorarci giorno dopo giorno. Alla fine la medicina più importante è sempre la vittoria. Siamo partiti molto intimoriti e questo non deve succedere. C’è da lavorare”.

“Giammaresi? La scelta è stata dettata dalle tante assenze in difesa, ultimamente si è allenato con noi e l’ho visto bene, c’era bisogno di intervenire in quel ruolo e lui è entrato, molto bene devo dire. Abbiamo tanti giovani bravi”.