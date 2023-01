Entella-Carrarese 4-0, Volpe: "Prestazione importante e non scontata"

Perfetta, o quasi, è questa l'Entella che batte la Carrarese 4-0 e vola al secondo posto in classifica agganciando il Cesena. La quarta vittoria di fila, la quinta se si aggiunge anche la Coppa Italia, è un vero e poprio show per i chiavaresi che si impongono con due gol per tempo di fronte ad un avversario in piena lotta per i playoff.

Entella-Carrarese 4-0, le parole di Volpe

Il tecnico Volpe commenta così la vittoria: "Complimenti a tutto il gruppo, hanno fatto un’ottima prestazione. Non era per niente scontato. A volte si pensa che sia tutto facile ma alla fine bisogna sempre conquistarsi il risultato sul campo. Tutto quello che i ragazzi stanno facendo è perché lo stanno meritando".

Terza vittoria in una settimana per l'Entella: “La squadra sta bene nella testa e nelle gambe, questo fa si che le partite si mettano su questo binario. Quando hai un approccio psico-fisico del genere poi diventa tutto più semplice. Oggi grandissima prestazione, così come mercoledì con il Vicenza seppur con altri interpreti. Questo dimostra che abbiamo un gruppo valido, dove tutto si sentono importanti”.

Infine un bilancio di questo inizio di girone di ritorno da parte di Volpe: “All’inizio della stagione abbiamo avuto qualche difficoltà sotto il profilo offensivo, questi dati li stiamo cambiando e migliorando. Abbiamo raccolto 6 punti in più rispetto all’andata e questo è un dato che dobbiamo portarci dentro e che dimostra la nostra crescita. Oggi è stato importante aver realizzato 4 gol ma è ancora più importante non averlo preso, quando non si subisce è più facile portare a casa dei punti”.