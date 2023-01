Entella show, Carrarese strapazzata al Comunale

L'Entella conclude la sua settimana perfetta spazzando via la Carrarese nella giornata numero 23 del campionato di Serie C, girone B. I chiavaresi dopo il successo di sabato scorso 4-1 con il Rimini e quello nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Vicenza di mercoledì, oggi si portano a casa i tre punti con un netto 3-0 contro la Carrarese.

Grazie a questa vittoria l'Entella raggiunge al secondo posto il Cesena, fermato sul pari dalla Fermana oggi, ma non riesce a rosicchiare punti alla capolista Reggiana che continua a correre da sola davanti a tutti a più sette sui liguri.

Entella-Cararrese 4-0, cronaca e gol

Volpe conferma il 3-4-1-2 con Borra in porta e non De Lucia, per il resto dentro tutti i giocatori che hanno vinto a Rimini con Ramirez alle spalle di Merkaj e Zamparo e il terzetto difensivo formato da Chiosa, Pellizzer e Parodi, a fare la differenza saranno però i due centrali di centrocampo: Rada e Corbari.

Dopo i primi minuti di studio l'Entella rompe gli indugi e al 21' si porta in vantaggio grazie a Corbari che dal limite dell'area "spara" un destro su cui il portiere avversario non può nulla. E' l'inizio del dominio che vede i chiavaresi vicini al raddoppio prima con Pellizzer e poi con Zamparo anticipato all'ultimo a due passi dalla linea. La rete è nell'aria e arriva al 41' con Merkaj che ruba palla alla difesa, entra in area, salta Satalino e deposita in rete.

La ripresa parte così sul 2-0 e l'Entella in completo controllo, ma lo show non è ancora finito perché appena due minuti dopo il rientro in campo Rada chiude definitivamente i conti ancora con un tiro su ribattuta della difesa avversaria. Prima della fine c'è spazio anche per il gol di Zamparo che all'81', ben servito da Paolucci, si libera di un avversario e scarica il diagonale vincente.

La Carrarese è al tappeto, la Virtus vola con il quarto successo di fila in campionato e nel prossimo turno proverà a fare cinquina contro un Gubbio in piena crisi.