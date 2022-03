Entella, Volpe: "Vittoria fondamentale, ma dobbiamo crescere"

Tre gol per urlare ala Serie C che l'Entella è tornata. I liguri battono la Carrarese e si rilancino in ottica terzo posto dopo i ko con Lucchese e Vis Pesaro. Le risposte che Volpe chiedeva ai suoi giocatori sono arrivate: “Era importante vincere, abbiamo fatto un po’ più fatica nel primo tempo, meglio nel secondo soprattutto nella gestione della palla. Io penso che questa squadra abbia ancora ampi margini di miglioramento, ci credo fortemente. Dobbiamo tenere la testa bassa e continuare a pedalare perché ci aspettano ancora 8 finali”.

Otto finali e una strada iniziata con il piede giusto dopo due battute d'arresto: “Quando prendi due schiaffoni come li abbiamo presi noi a Lucca e Pesaro qualche strascico ti rimane. Dobbiamo crescere soprattutto nella mentalità e nella personalità”.

Tra le tante note positive della serata di ieri, oltre a super Schenetti, c'è la difesa che è tornata a non subire reti: “quando non prendiamo gol siamo tutti più felici, siamo stati molto compatti difendendo bene, non mi piace elogiare i singoli ma penso che Marco Chiosa sia stato questa sera un vero leader in campo”.