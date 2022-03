L’Entella è tornata e per la Carrarese non c’è scampo

Volpe si aspettava risposte e la squadra non lo ha deluso. L’Entella dopo i due ko con Lucchese e Vis Pesaro torna al successo contro la Carraese e lo fa con una gara determinata e cinica in cui a brillare è soprattutto Schenetti. Il 3-0 finale racconta molto di una gara in cui i chiavaresi hanno la meglio meritatamente e conquistano i tre punti che li riportano in corsa per il terzo posto attualmente occupato dal Cesena.

Pronti, via e l’Entella è già davanti. E’ il 6’ Schenetti da calcio d’angolo pesca Coppolaro che di destro infila il portiere avversario. La Carrarese prova a rispondere con un paio di conclusioni che però non impensieriscono Borra, poi ci prova Schenetti ma Vettorel para in tuffo. Al 42’ arriva il raddoppio dei padroni di casa, ancora Schenetti fornisce l’assist, questa volta per Karic che appostato sul secondo palo non sbaglia.

Nella ripresa gli ospiti partono forte e Petrelli manca un’occasione clamorosa per raddrizzare la gara. Il rischio riaccende l’Entella che trascinata ancora dal suo fantasista trova anche il tris con Merkaj che in contropiede non lascia scampo al portiere avversario. Da quel momento in poi c’è solo una ricca girandola di cambi che però non cambia la storia dela gara, i Diavoli Neri tornano al successo.