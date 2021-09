L'Entella cade ancora in trasferta, tris del Gubbio: Lescano questa volta non basta

La lunga settimana dell’Entella si conlcude con la sconfitta a Gubbio per 3-1 nella quarta giornata di Serie C.

Dopo le vittorie con Lucchese e Cesena si interrompe all’ultima curva la marcia dell’Entella. Nella terza gara in soli sei giorni i chiavaresi vengono sconfitti 3-1 dal Gubbio ancora imbattuto in campionato e che subisce oggi la prima, ininfluente, rete.

La sfida parte subito male per gli ospiti che al 17’ capitolano colpiti dal tiro dalla lunga distanza, pregevole, di Cittadino. La reazione dell’Entella non arriva, anzi i ragazzi di Volpe vanno in affanno e a inizio ripresa arriva il doppio colpo da ko degli umbri.

Al 53’ altro gran gol del Gubbio, questa volta con Sarao che con il mancino disegna un perfetto colpo su cui Paroni non può nulla. Tre minuti più tardi arriva il tris firmato Mangni che non sbaglia a tu per tu con il portiere della Virtus. Passano altri tre minuti e Lescano accorcia le distanze, secondo gol di fila per l’attacante che però non cambia le sorti della partita. Da quel momento in poi la gara viene spezzettat dai cambi el’intera posta va, con merito, al Gubbio. L’Entella resta così a sei punti in classifica.

Il tabellino di Gubbio-Entella

Gubbio-Entella

Marcatori: 17’ Cittadino, 53’ Sarao, 56’, Mangni, 59’ Lescano

Gubbio (4-3-3) Ghidotti, Oukhadda, Signorini, Redolfi, Aurelio; Malaccari, Cittadino (82’ Francofonte), Bulevardi (90’ Migliorini); Arena (68’ D’Amico), Sarao, Mangni (69’ Miguel Angel). All. Torrente

A disposizione: Elisei, Meneghetti, Bonini, Formiconi, Lamanna, Spalluto



Entella (4-3-1-2) Paroni, Di Cosmo, Coppolaro, Silvestre, Barlocco (70’ Cicconi); Dessena (70’ Macca), Paolucci (83’ Cappell), Rada; Schenetti (71’ Morosini); Merkaj (46’ Magrassi), Lescano. All. Volpe

A disposizione: Borra, Alesso, Cleur, Lipani, Meazzi, Pavic.



Ammoniti: 29’ Cittadino, 46’ Dessena, 85’ D’Amico