Entella, Bonini ceduto in Serie B

Federico Bonini non è più un giocatore dell'Entella, manca solo l'ufficialità per l'addio del difensore centrale colonna del reparto difensivo della scorsa stagione dei chiavaresi. Le sue ottime prestazioni sono state notate da molti e per lui è pronto il salto in Serie B, categoria che aveva già conosciuto tra il 2019 e il 2021 proprio con la formazione ligure.

A vincere la corsa per portarsi a casa il brillante e talentuoso centrale è il Catanzaro che ieri ha strappato il sì all'acquisto e adesso deve solo formalizzare con l'annuncio ufficiale atteso a breve. Bonini vola così in Serie B per continuare il suo percorso di crescita e l'Entella ora dovrà trovare un sostituto all'altezza. Nei giorni scorsi è infatti arrivato l'esperto Tiritiello, corteggiato a lungo e acquistato dalla Lucchese.

Non può però essere solo lui il rinforzo per la difesa di Gallo, serve un nuovo puntello così come è necessario acquistare una prima punta di peso che possa regalare un buon quantitativo di gol per evitare la sterilità offensiva della scorsa stagione.