Entella, Bongiorni prima del Montevarchi: “Sfida dalle tante insidie”

L’Entella sfida il Montevarchi in trasferta per la seconda giornata del campionato di Serie C, le parole del vice allenatore dei liguri.

Dopo il doppio successo con il Fiorenzuola, in, e con ilal Comunale di Chiavari in Serie C, per l’è tempo di sfida contro il, match che si giocherà a Pontedera perché lo stadio dei padroni di casa non è ancora pronto. Fischio d’inizio in programma alle 17,30 di domani, domenica 5 settembre.

Alla vigilia della gara parla il vice di Volpe, tecnico della Virtus, Massimiliano Bongiorni: “La sfida di domani nasconde tante insidie. Il Montevarchi è una neopromossa, sono giovani ed hanno entusiasmo, abbiamo tanto da perdere. Dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che avremo”.

L’Entella, reduce dalla retrocessione dopo un’annata difficile in Serie B, è partita nel migliore dei modi: “I risultati sono la medicina migliore per noi che veniamo da una stagiione particolare, vincere subito aiuta a lavorare con serenità” spiega ancora il mister in seconda.

Finalmente è finito il calciomercato che ha portato a Chiavari alcuni otttimi giocatori, tra cui Dessena e Silvestre con tanta esperienza in Serie A: “La sessione di trattative è troppo lunga, ma è un problema che hanno tutte le squadre. I ragazzi ora sanno che resteranno qui almeno fino a gennaio e quindi remeremo tutti dalla stessa parte”.

Nessun indizio di formazione, almeno per quello che riguarda i nomi: “Abbiamo una rosa competitiva – dice Bongiorni - il mister avrà l’imbarazzo della scelta, avendo tanti giocatori possiamo cambiare l’inerzia della gara anche con i cambi”.

Proprio come il Fiorenzuola e il Teramo, il Montevarchi potrebbe partire forte per mettere in difficoltà l’Entella: “Si è vero, hanno impeto e aggressività, noi però abbiamo preparato bene la gara e ripeto, dovremo sfruttare le occasioni che ci lasceranno”.