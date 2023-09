Entella-Arezzo, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Indiani

L'era Gallo in casa Entella parte oggi alle 18,30 nella sfida contro l'Arezzo, nepromosso in Serie C. Il tecnico raccoglie dall'esonerato Volpe una formazione reduce da due sconfitte di fila e senza vittorie nelle prime quattro giornate, l'obiettivo è quello di rialzarsi subito per provare a tornare a lottare per i piani alti della classifica. Di fronte ci saranno i toscani che hanno quattro punti in classifica figli della vittoria nella prima giornata con il Rimini in trasferta e del pari con l'Olbia nell'ultimo turno.

Le probabili formazioni di Entella-Arezzo

Poche certezze nel probabile undici di Gallo che dovrebbe partire dal 3-5-2 con tante conferme. Ci sono ancora molti dubbi da sciogliere ma davanti a De Lucia il terzetto dovrebbe essere Parodi, Lancini, Bonini. In mediana Meazzi dovrebbe partire titolare al fianco del regista Petermann e di Tascone. Poche scelte sugli esterni dove Tomaselli e Zappella giocheranno dal primo minuto. Tante invece le opzioni in attacco con Santini e Disanto che sembrano in vantaggio sui vari Faggioli, Zamparo e Clemenza.

L'Arezzo ha quattro ex chiavaresi in rosa Settembrini, Bianchi, Borra e Chiosa, ma solo il primo giocherà dall'inizio come esterno alto a destra nel 4-2-3-1. Il centravanti sarà Iori con a sostegno Pattarello. Attenzione soprattutto all'ala sinistra Gucci, già due gol in campionato. Questi gli schieramenti:

Entella (3-5-2) De Lucia, Parodi, Lancini, Bonini; Zappella, Tascone, Petermann, Meazzi, Tomaselli; Santini, Disanto

Arezzo (4-2-3-1) Trombini, Lazzarini, Polvani, Masetti, Coccia; Foglia, Maquli; Settembrini, Pattarello, Gucci; Iori

Entella-Arezzo in diretta tv e streaming

La sfida tra Entella-Arezzo di oggi alle 18,30 sarà trasmessa in tv da Sky sui canali Sky Sport 252 e Sku Sport Max, la partita sarà visibile anche in streaming su Now TV.