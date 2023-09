Entella, Gallo è una furia: "Fatta una figuraccia, inutile dire che siamo forti"

L'Entella perde ancora, e lo fa al Comunale contro l'Arezzo 2-1 dopo un primo tempo da horror e un secondo migliore ma che non basta per ribaltare il risultato. La prima di Gallo in panchina è quindi deludente e l'allenatore non usa mezze parole per commentare la situazione: "Abbiamo fatto una figuraccia, e non sono qui per fare queste figure, chi non lo capirà con me farà poca strada".

Entella-Arezzo 1-2, Gallo è furioso

L'allenatore dell'Entella continua "Non puoi commettere errori così gravi e palesi in un primo tempo in cui stavano giocando male entrambe le squadre. Nel secondo tempo non siamo stati precisi a fare gol però l'Entella ha giocato meglio. Abbiamo fatto due errori gravi che non ci possiamo permettere in questo momento, oggi noi non possiamo commettere errori. Clemenza è entrato molto bene, ma un cambio non può cambiare la gara in questo modo, a volte bisogna toccare quelle corde che a volte sono nascoste".

L'attacco chiaro e diretto non si fa attendere: "Non possiamo fare queste figure, non lo ammetterò più, o si lavora come si deve oppure qualcuno ne pagherà le conseguenze. Le chiacchiere stanno a zero, abbiamo due punti, è inutile continuare a dire che siamo forti, dobbiamo cercare di venire fuori il prima possibile da una situazione così. Fino a quando non dimostreremo di essere forti, non lo saremo. Così non va bene, spero che la maggior parte abbia capito che queste figure non si possono fare, i giocatori devono mettersi nelle condizioni di andare più forte sotto i punti di vista e dovranno capirlo subito"