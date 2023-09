Entella, l'Arezzo passa al Comunale: è sempre più crisi

Notte fonda in casa Entella con la prima di Gallo rovinata in appena tre minuti. I chiavaresi perdono in casa contro il neopromosso Arezzo 2-0 con i toscani che trovano le reti che decidono il match nel cuore del primo tempo. La reazione non arriva, o comunque non serve per riequilibrare il punteggio, la Virtus perde la terza partita di fila dopo quelle con Sestri Levante e Vis Pesaro e si ritrova penultimo in classifica con il rischio di scendere ancora perché la Juvetus Next Gen, attualmente a zero, ha due partite in meno dei liguri.

Entella-Arezzo 1-2: la cronaca

La prima Entella di Gallo è molto simile all'ultima di Volpe, si parte con il 3-5-2 con Parodi spostato a fare il tornante a destra e il conseguente inserimento nei tre davanti a De Lucia di Manzi. In attacco spazio a Disanto e Zamparo, ancora panchina per Meazzi, in mediana gioca Mosti.

Chi si aspettava la carica del cambio di allenatore oppure la voglia di riscatto dopo le critiche resta deluso perché l'Entella parte male e finisce il primo tempo ancora peggio. Al 3' Iori approfitta di un errore in impostazione dei chiavaresi ma spara fuori, poi in tre minuti arriva il doppio colpo da ko degli ospiti che vanno sul 2-0 e praticamente chiudono già i giochi. Il momento dell'Entella è tutto nel primo gol toscano del 35', Lancini sbaglia e serve direttamente Gucci che infila De Lucia segnando il terzo gol stagonale. Al 38' raddoppio in contropiede per l'Arezzo che trova delle praterie a causa dell'affrettate sbilanciamento avversario e Poggesi firma il raddoppio. La timida risposta dei padroni di casa è tutta in un tiro di Tascone che Trombini devia in angolo senza troppi problemi.

Nella ripresa Gallo cambia il difensore Lancini con il trequartista Clemenza e in effetti l'occasione ghiotta per l'Entella arriva che su un disimpegno sbagliato ospite ha nei piedi di Disanto la palla per riaprire il match, Trombini però respinge il pallone che secondo l'arbitro non oltrepassa la linea. E' una sorta di sveglia per la squadra di Fabio Gallo che adesso è più intraprendente e al 65' con Petermann ci prova da fuori, ma Trombini è ancora attento. Gallo pesca ancora dalla panchina e lo fa nuovamente bene, entra Santini che al 70' trova la rete con un tap in dopo la doppia ribattuta del portiere ospite su Disanto. L'ultimo assalto è di quelli da cuori forti e porta al 93' l'Entella ad un passo dal pareggio, Santini colpisce il palo in girata, poi la conclusione di Faggioli viene respinta sulla linea.

Entella-Arezzo 1-2: il tabellino

Reti: 35' Gucci, 38' Poggesi, 70' Santini

Entella (3-5-2) De Lucia, Manzi, Lancini (46' Clemenza), Bonini; Zappella, Tascone (79' Meazzi), Petermann, Mosti (60' Corbari), Parodi; Disanto, Zamparo (60' Santini)

Arezzo (4-2-3-1) Trombini, Bianchi (88' Lazzarini), Polvani, Chiosa, Renzi; Poggesi, Eklu; Settembrini (61' Foglia), Pattarello (72' Castiglia), Gucci (88' Crisafi); Iori (72' Massetti)

Note: Ammoniti: Iori, Zamparo, Settembrini, Disanto