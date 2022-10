Entella-Ancona, Volpe: "Voglio lo spirito delle ultime partite"

La quarta vittoria di fila per provare a volare in vetta alla Serie C, è questo l'obiettivo dell'Entella che sfida domani alle 14,30 al Comunale l'Ancona, squadra al decimo posto e in ripresa grazie ai due successi in fila con Fermana e Olbia.

Ala vigilia del match parla ai microfoni del sito ufficiale dei chiavaresi il tecnico Volpe: “Domani è un test molto importante, il terzo in una settimana. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico e dobbiamo riuscire a dare tutto come abbiamo sempre fatto, spingendo al massimo, compiendo l’ultimo sforzo. Vorrei vedere una squadra che continua ad esprimersi con voglia di fare, con il continuo desiderio di crescere, con lo spirito e la mentalità delle ultime gare, che deve essere la base su cui costruire un’identità forte. In partite così ravvicinate ci dovrà essere una gestione delle risorse. Al di là di chi partirà dall’inizio, ci sono cinque cambi che possono incidere e cambiare la partita. Questa possibilità deve diventare la nostra forza”.