Entella-Ancona Matelica, probabili formazioni: Volpe cambia il centrocampo

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Entella

Tre punti per tornare alla vittoria, sperare di avvicinare il terzo posto e per allontanare una diretta concorrente. Sono questi gli obiettivi dell'Entella che stasera al Comunale alle 21 affronta l'Ancona Matelica. Le due squadre sono divise da sei punti e i chiaversi hanno bisogno di dare subito una risposta importante dopo il pari in casa dell'Imolese penultima della classe.

Le trasferte sono un punto debole su cui lavorare, ma in casa l'Entella vola e oggi non può proprio sbagliare, Sette giornate mancano alla fine della stagione regolare, sette finali per cercare di scalare posizioni e partire il meglio possibile nei playoff.

Stasera Volpe dovrebbe confermare la difes titolare con Pellizer pronto a tornare a fare coppia con Chiosa. A centrocampo tanti giovani e turno di riposo in vista per Dessena e Paolucci, turnover potrebbe esserci anche in attacco dove senza Capello e Morosini sarà ancora Schenetti il trequartista mentre nel ruolo di centravanti potrebbe toccare a Lescano.

Le probabili formazioni di Entella-Ancona

Entella (4-2-3-1) Borra, Coppolaro, Pellizer, Chiosa, Pavic; Karic, Lipani, Palmieri; Schenetti; Lescano, Merkaj

Ancona (4-3-3) Vitali, Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; Delcarro, Palesi, Iannoni; Del Sole, Faggidi, Moretti