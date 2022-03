L'Entella torna alla vittoria contro l'Ancona Matelica

L'Entella torna a vincere e lo fa con un secco 2-0 sull'Ancona Matelica, utile per riavvicinarsi la terzo posto e per allontanare proprio gli avversari che vincendo avrebbero potuto avvicinarsi e non poco.

Nei primi otto minuti doppio tentativo dell'Ancona, ma Borra è attento. Poi inizia il monologo chiavarese con un predomonio di campo che cresce con il passare dei minuti. La prima occasione è per Merkaj che al 28' spedisce fuori di testa su ottimo invito di Karic, poi Schenetti va vicinissimo al bersaglio, gli fa eco Palmieri che scehggia il palo e al 43' l'Entella passa: mischia in area con Merkaj che tocca alle spalle del portiere avversario il decimo centro stagionale.

L'1-0 però non basta, si è visto bene contro l'Imolese e quindi nel secondo tempo i padroni di casa hanno l'obbligo di chiudere la partita. A rendere l'obiettivo realtàè dopo appena sette minuti dal ritorno in campo Palmieri che con il macnino chiude alla grande la ripartenza dell'Entella. Il resto della gara è una girandola di cambi utili per far tirare il fiato a chi ha giocato di più e che domenica dovrà tornare nuovamente in campo.