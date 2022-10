Entella-Ancona, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Colavito

L'Entella tenta l'assalto alla vetta della classifica di Serie C, girone B. Manca solo un punto alla squadra di Volpe per prendersi la testa. Contro l'Ancona Volpe va a caccia della quarta vittoria di fila in campionato e lo fa con qualche cambio nella formazione titolare.

La buona notizie in difesa è il recupero di Chiosa che torna al centro della difesa con Reali al suo fianco. In mediana possibile turno di stop per capitan Paolucci affiancato da Palmieri e Tascone. Il trequartista sarà ancora Tenkorang mentre potrebbe cambiare la coppia offensiva. Inamovibile Merkaj, due gol nelle ultime due partite, al suo fianco Faggioli, ex della partita, dovrebbe spuntarla su Zamparo.

Entella-Ancona, le probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Zappella, Reali, Chiosa, Barlocco; Tascone, Rada, Palmieri; Tenkorang; Faggioli, Merkaj

Ancona (4-3-3) Vitali, Mezzoni, Bianconi, De Santis, Martina; Simonetti, Gatto, Prezioso; Petrella, Spagnoli, Di Massimo