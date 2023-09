Entella-Ancona, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Donadel

Serie C

Serie C Girone B

Scatta oggi alle 20,45 il campionato dell'Entella che sfida al Comunale l'Ancona, formazione ambiziosa che punta decisa ai play off. I chiavaresi dopo la rivoluzione estiva con l'addio di molti senatori, riparte con la voglia di riprovare a salire in cadetteria. Volpe si ritrova con un gruppo tutto nuovo con un mix tra gioventù ed esperienza, ma non potrà schierare la migliore delle formazioni possibili a causa di infortuni e squalifiche.

Entella-Ancona: le scelte di Volpe

Nei chiavaresi mancheranno infatti Sadiki e Cecchini, oltre agli squalificati Santini e Reali. Davanti a De Lucia spazio quindi al terzetto Parodi, Manzi, Boni. In mediana gli esterni saranno Tomaselli e Zappella, nel cuore del campo rivoluzione quasi totale con Tascone, unico rimasto dalla scorsa stagione, affiancato da Petermann e Mosti. La coppia d'attacco dovrebbe essere Disanto-Zamparo anche se non è da escludere l'impiego di Clemenza.

Entella-Ancona: le scelte di Donadel

Dall'altra parte della barricata il tecnico Donadel si schiera a specchio, anche lui con il 3-5-2. Davanti a Perucchini ci saranno Cella, Marenco e Barnabà. A centrocampo tutto passerà dalla regia di Gatto, mentre in attacco la coppia scelta per provare a mttere paura all'Entella sarà formata da Cioffi e Spagnoli.

Entella-Ancona: le probabili formazioni

Entella (3-5-2) De Lucia, Parodi, Manzi, Bonini; Zappella, Tascone, Petermann, Mosti, Tomaselli; Disanto, Zamparo

Ancona (3-5-2) Perucchini, Marenco, Cella, Barnabà; Basso, Simonetti, Gatto, Paolucci, Martina; Cioffi, Spagnoli

Entella-Ancona in diretta tv e streaming

La sfida tra Entella ed Ancona sarà trasmessa da Sky al canale 255 del pacchetto satellitare. Sarà possibile seguire in streaming il match sia su Sky Go che su Now TV.