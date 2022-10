Entella-Ancona 3-2, Volpe: "Bravi a crederci, Ramirez straordinario"

Sotto 2-0 a fine primo tempo, l'Entella reagisce e vince 3-2 grazie alla rete di Faggioli al 95' volando al primo posto, temporaneo, in Serie C girone B. Il tecnico Volpe alla fine intervistato dal sito ufficiale della società non può che esultare: “È stata una partita dalle mille emozioni, bisognerà analizzare tutto con calma perché ci abbiamo messo del nostro nel bene e nel male. Siamo partiti bene ma abbiamo preso gol al primo tiro in porta. Abbiamo avuto delle letture sbagliate che dovremo rivedere”.

Entella, rimonta da urlo contro l'Ancona

Volpe e l'emergenza infortuni

Una vittoria thrilling in un momento non fortunato: “Purtroppo ieri si è fermato anche Reali, siamo in emergenza dietro. Ad esempio Parodi sta facendo benissimo, un grande lavoro. Tutti si mettono a disposizione, la squadra non ha mai mollato, ci ha creduto ed è andata a caccia dell’episodio che poteva cambiare la partita. Rigore ed espulsione chiaramente hanno cambiato tutto, ma siamo stati bravi a non disunirci, a fare di tutto per non perderla e alla fine per vincerla. La differenza l’hanno fatta anche i cambi, hanno inciso parecchio nel risultato finale”.

E'il gruppo il segreto di questa Entella: “Vincere aiuta in tutto, ma la squadra non ha mai mollato neanche nelle difficoltà iniziali, abbiamo lavorato a testa bassa. La classifica non la guardo, ragioniamo partita per partita, settimana per settimana, senza fare nessun calcolo. La strada è lunga e difficile. La cosa più importante è l’aver dimostrato di essere una squadra forte. L’ho detto anche ieri, la differenza la deve fare il gruppo. Oggi tutti hanno risposto presente”.

Oggi doppio assist da calcio d'angolo per Gaston Ramirez, colpo di mercato ufficializzato ieri: “Ramirez? Non lo devo presentare io, ha una qualità immensa ed è stato determinante. È fuori da tanto tempo e ha bisogno di ritrovare confidenza con il campo, questo passa attraverso il lavoro settimanale e anche queste partite”.