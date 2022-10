Entella, rimonta da urlo contro l'Ancona

E'un Entella a due facce quella che batte l'Ancona in casa 3-2. I chiavaresi vanno sotto 2-0 nel primo tempo, ma poi rimontano della ripresa e chiudono i conti al 94' con l'ex Faggioli. E'la quarta vittoria di fila in campionato che vale il primo posto momentaneo in classifica insieme al Gubbio, in attesa degli altri risultati di giornata.

Entella-Ancona 2-2, inizio da incubo per la Virtus

Volpe cambia in parte la sua Entella per cercare energie nella terza gara della settimana. In difesa tocca ancora a Parodi con Chiosa, recuperato, in mezzo gioca Dessena e non Palmieri, per il resto tutti confermati anche il tandem Merkaj-Zamparo in attacco.

L'inzio di gara non è per niente favorevole ai padroni di casa, al 12' infatti Di Massimo scatta in sospetto fuorigioco e batte De Lucia. Piove sul bagnato al Comunale perché Barlocco si fa male, al suo posto entra Favale e poi l'Ancona raddoppia. E'il 39' quando Di Massimo, ancora lui, con il solito tiro a giro infila ancora la porta dei padroni di casa per lo 0-2.

Merkaj guida la rimonta

Volpe corre ai ripari, fuori Tascone e Dessena, dentro Meazzi e Corbari per un'Entella più offensiva. Al 67' episodio chiave del match e questa volta a favore dei liguri, De Santis respinge di mano la conclusione a botta sicura di Merkaj, per l'arbitro è rigore ed espulsione. Proprio Merkaj si presenta dal dischetto, segna e riporta in partita i suoi con il terzo gol nelle ultime tre giornate.

Al 75' entra anche l'ultimo arrivato, Gaston Ramirez, per dare qualità all'assalto finale dell'Entella. E proprio dal piede del sudamericano parte il corner che Merkaj rimette in mezzo per Tenkorang che segna il 2-2. Il cronometro segna il minuto 82 e i chiavaresi ora provano a completare la rimonta e ci riescono al 95', Ramirez calcia ancora un calcio d'angolo teso in area su cui si avventa Faggioli, ex di turno, che segna il 3-2 al 94'. E'il gol dei tre punti e del primo posto in classifica per l'Entella.