L'Entella non va oltre il pari con l'Ancona

L'Entella inizia il proprio campionato pareggiando 1-1 con l'Ancona. I chiavaresi giocano una buona gara ma sono spesso imprecisi sia sotto porta che nella gestione del pallone. Così sono gli ospiti a passare in vantaggio, poi Volpe azzecca il cambio Meazzi e riesce a riprendere la gara.

Entella-Ancona 1-1, la cronaca

Il tecnico dei liguri conferma il 3-5-2 con Zappella e Tomasleli sugli esterni e la coppia offensiva Zamparo-Disanto. In difesa senza Sadiki tocca a capitan Paordi con Manzi e Bonini.

Prima parte di gara equilibrata con Petermann che si fa pericoloso con una conclusione smanacciata da Perucchini. La risposta dell'Ancona arriva dopo un errore dell'Entella che lascia campo libero a Paolucci, ma il suo tiro si spegne di poco fuori, poi tocca ai padroni di casa con doppia occasione Mosti-Tascone che in entrambi i casi vengono murati da portiere e difesa avversaria.

Nella ripresa i chiavaresi partono forte, ci provano Zappella, Mosti e Tascone senza fortuna, sembra tutto apparecchiato per il vantaggio ma il calcio si sa è materia strana e così a segnare è l'Ancona con Cioffi che si invola in contropiede e Spagnoli che deve solo appoggiare il pallone in rete. Al 61' Volpe azzecca il cambio, dentro Meazzi che sette minuti dopo scarica il destro che entra in porta dopo aver toccato il palo. Passano tre minuti e la palla del vantaggio capita a Corbari che però non riesce a insaccare il cross di Zappella. All'80' altro errore dell'Entella ma Paolucci grazia De Lucia.