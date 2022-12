Entella, problemi in attacco contro l'Alessandria

Ultime ore di riposo per l'Entella che è pronta a tornare in campo per iniziare a preparare la sfida contro l'Alessandria di domenica 8 gennaio alle 14,30. La Virtus grazie al successo contro la Torres è risalita fino al quinto posto in classifica, ma deve trovare continuità per provare a riavvicinarsi alla Reggiana prima in classifica.

Il match contro i grigi, squadra in difficoltà sia in campo dove lotta per evitare i playout, sia fuori con una situiazione societaria non semplice, è di quelle da vincere a tutti i costi per iniziare al meglio un mese di gennaio di fuoco con tanti impegni tra campionato e Coppa Italia.

Entella, sarà un gennaio di fuoco

Volpe dovrà studiare la formazione migliore con il passaggio al 3-4-1-2 che sembra essere stata la chiave di volta per dare nuova linfa al campionato dell'Entella. I liguri dovrebbero riavere in buone condizioni Gaston Ramirez ma in attacco non potranno contare su Zamparo, squalificato per un turno dopo l'espulsione nell'ultima del 2022. Il bomber ha ingranato nelle ultime settimane con quattro gol, di cui tre di fila da metà novembre in poi e quindi sarà un'assenza importante. Nell'Alessandria mancherà, sempre per squalifica, Simone Sini.

Vicino a Merkaj c'è quindi una maglia da assegnare e il favorito sembra essere Faggioli che in stagione ha messo a segno quattro gol, quasi tutti fondamentali, e sembra essere in vantaggio su Doumbia.