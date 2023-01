Entella-Alessandria, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Rebuffi

L'Entella per continuare l'inseguimento alle posizioni di testa, l'Alessandria per allontanarsi dalla zona playout, punti importanti quindi in palio oggi al Comnuale per la prima sfide del 2023 dei chiavaresi e dei piemontesi. Volpe dovrà fare a meno di Zamparo squalificato e degli infortunati Doumbia e Tenkorang. Possibile la conferma della difesa tre con Reali, Chiosa e Parodi e difendere uno tra De Lucia e Borra con il primo che sembra leggermente in vantaggio.

Qualche dubbio anche in mezzo al campo dove Tascone e Rada partono favoriti nella corsa alla maglia da titolare rispetto a Corbari e Paolucci. L'attacco invece è obbligato, Merkaj e Faggioli sono le uniche due punte di ruolo rimaste, alle loro spalle giocherà Meazzi con Ramirez che è tornato a disposizione ma partirà dalla panchina.

Entella-Alessandria: probabili formazioni

Entella (3-4-1-2) Borra, Parodi, Chiosa, Reali; Zappella, Rada, Tascone, Barlocco; Meazzi; Merkaj, Faggioli.

Alessandria (4-2-3-1) Liverani, Nunzella, Bellucci, Checchi, Rota; Speranza, Nichetti; Lombardi, Pellegrini, Martignago; Galeandro.

Entella-Alessandria in diretta tv e streaming

La sfida di oggi alle 14,30 al Comunale tra Entella ed Alessandria sarà trasmessa in diretta streaming solamente da Eleven Sport, in tv non ci sarà la possibilità di seguire la partita su Sky.