Entela, ufficiale il rinnovo di Lipani

Tre colpi in entrata già piazzati e una conferma firmata oggi e non banale: "La Virtus Entella comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Iacopo Lipani. Il centrocampista classe 2001, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, ha esordito in prima squadra nella stagione 2018/2019. Nella scorsa stagione ha collezionato 29 presenze e 1 gol".

Il 23enne centrocampista è tornato alla base al scorsa estate dopo l'ottima esperienza al Monterosa Tuscia, nel girone C, a inizio stagione ha faticato un po' a trovare spazio, poi però con Gallo in panchina è stato tra i più utilizzati. Quasi sempre titolare a lottare al fianco del regista Petermann con quantità e qualità. La prossima annata potrebbe essere quella della definitiva conferma anche se è proprio a centrocampo che l'Entella ha piazzato due dei tre colpi di mercato.