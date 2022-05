Entella-Palermo, probabili formazioni: Volpe rivoluziona l'attacco

L'Entella torna in campo questa sera alle 20,30 contro il Palermo per la gara di andata dei playoff di Serie C. Al Comunale, dove i chiavaresi hanno vinto nove delle ultime dieci partite, ci sarà il pubblico della grandi occasioni con gli ospiti seguiti da oltre mille tifosi. Volpe studia la formazione con cui provare a strappare la vittoria, sarebbe fondamentale per presentarsi in vantaggio al Barbera sabato prossimo.

Il tecnico però ha diversi problemi da risolvere. In difesa Chiosa ha recuperato ma potrebbe non essere al meglio, così alla fine potrebbero giocare ancora Sadiki e Pellizzer con Coppolaro e Barlocco sugli esterni. A centrocampo Paolucci è ancora ai box per un infortunio al ginocchio e Dessena è squalificato, poche quindi le alternative al terzetto che è sceso in campo anche contro il Foggia: Palmieri, Rada e Karic.

Volpe è pronto a rivoluzionare ancora l'attacco, come fatto proprio contro i pugliesi. Niente Magrassi e niente Lescano, entrambi dovrebbero partire dalla panchina, per fare spazio all'inamovibile Merkaj e a Meazzi. Alle spalle delle punte non ci sarà Schenetti squalificato per due partite, al suo posto Capello l'uomo che con il gol contro il Foggia ha regalato il passaggio del turno all'Entella.

Entella-Palermo, le probabili formazioni

ENTELLA (4-3-1-2) Borra, Coppolaro, Sadiki, Pellizzer, Barlocco; Rada, Karic, Palmieri; Capello; Meazzi, Merkaj.

PALERMO (4-2-3-1 ): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; Odjer, Dall’Oglio; Floriano, Luperini, Valente; Brunori