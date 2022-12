Entella, sarà un gennaio di fuoco

Il 2022 è andato in archivio con la vittoria in trasferta sulla Torres che ha riportato l'Entella al quinto posto con 36 punti, come il Pontedera, a meno due dal Cesena terzo, e a quattro e sette lunghezze dalla seconda, il Gubbio, e dalla prima, la Reggiana. La scalata verso la promozione continua e a gennaio la squadra avrà davanti tante sfide fondamentali.

Il 2023 entrerà subito nel vivo con il match di domenica 8 gennaio alle 17,30 al Comunale contro l'Alessandria invischiata nella lotta per evitare i playout. Sabato 14 alle 17,30 prima trasferta dell'anno per la Virtus contro il Rimini che invece è nono e rincorre i playoff. La seconda parte del mese sarà ancora più dura, mercoledì 18 gennaio alle 20,30 torna la Coppa Italia con la semifinale di andata in casa contro il Vicenza, il ritorno si giocherà un mese dopo.

Novanta minuti in più sulle gambe prima di un altro match importante, in campionato, contro la Carrarese (domenica 22 gennaio alle 17,30) al momento sesta e solo a meno tre dai liguri. La chiusura del primo mese dell'anno sarà con il botto, la formazione di Volpe sabato 28 gennaio alle 17,30 affronterà al Comunale il Gubbio secondo della classe in quello che potrebbe essere uno snodo cruciale per la stagione dell'Entella.