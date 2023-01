Empoli-Samp, la rabbia di Lanna: "Ennesimo torto arbitrale, ora basta"

Squadra in casa

Squadra in casa Empoli

Dura presa di posizione del presidente della Sampdoria Marco Lanna al termine di Empoli-Sampdoria, match terminato con la vittoria 1-0 dei toscani dopo un finale incandescente. Il pareggio di Colley nel recupero è stato annullato per un fallo di mano di Gabbiadini. Decisione assolutamente clamorosa, il tocco c'è, ma arriva per un fallo di Luperto sul numero 23 che cadendo impatta col pallone. Se il goal è da annullare è anche calcio di rigore. Non se ne accorge però l'arbitro, e nemmeno il var.

"C'è tanta delusione - attacca Lanna - e faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto un'ottima gara, c'è però anche tanta rabbia perché questa è l'ennesima decisione discutibile che subiamo da inizio anno. Non abbiamo mai detto nulla, nonostante le tante partite in cui ci sono stati torti arbitrali. Nel nuovo anno tra Sassuolo, Napoli e oggi la squadra ha dimostrato di essere viva e di poter lottare con tutti, il grande lavoro svolta con il mister viene però vanificato in questo modo con una decisione quantomeno discutbile".

"Ogni partita ci giochiamo la vita - prosegue Lanna - stasera abbiamo fatto una grande gara, abbiamo lottato, avuto occasioni e alla fine pareggiato. Per un goal o un rigore non dato torniamo con zero punti. I ragazzi sono avviliti e arrabbiati, sono convinti di potercela ancora fare, ma se tutto ci gioca contro, anche le decisioni arbitrali, tutto diventa davvero difficile".

Infine un passaggio sulla questione societaria: "Abbiamo diversi incontri in programma e speriamo che in questi giorni si possa risolvere qualcosa o avere le idee più chiare. Il mister è bravo a tenere lontani questi discorsi dalla squadra".