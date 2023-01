VIDEO | Empoli-Sampdoria 1-0: nel recupero il var nega il pareggio ai blucerchiati

La Sampdoria perde 1-0 a Empoli e la salvezza si allontana sempre di più, clamoroso però quanto successo nel finale di gara con il goal del pareggio annullato a Colley al 97' per un tocco di mano di Gabbiadini dopo un netto contatto in area con Luperto. L'arbitro è fiscale nel ravvisare il tocco di Manolo tramite il var, non lo è però altrettando nel valutare il contatto falloso precedente. Se il goal è da annullare è anche calcio di rigore. Finisce così una gara scorbutica e nervosa, ma con occasioni da ambo le parti e una Sampdoria tutto sommato sfortunata. Nel primo tempo traversa di Leris al 28' e occasioni per Augello, Caputo e Satriano. Nella ripresa botta e risposta subito tra Satriano e Vieira, poi passano in vantaggio i padroni di casa con Ebuhei, ma reagisce la Samp e nel finale sale in cattedra Vicario. Il portiere dell'Empoli si supera due volte su Gabbiadini e Lammers (miracolosa deviazione sul palo), poi succede di tutto nel recupero, l'arbitro annulla il pareggio di Colley e i blucerchiati precipitano ancora di più sul baratro.

Empoli-Sampdoria 1-0, la cronaca

Fasi di studio in avvio e primo guizzo dei padroni di casa con un tiro di Marin al 9' che non impensierisce Audero; replica della Samp al 17' quando Vicario regala un pallone d'oro a Vieira al limite dell'area. L'inglese penetra per vie centrali, poi non si intende con Lammers e spreca tutto. Le squadre si allungano e la gara si accende: bordata di Ebuhei al 24' respinta con i pugni e poi Leris va vicinissimo al vantaggio con un colpo di testa su cross di Augello che si stampa sulla traversa al 28'. Ancora un botta e risposta nel finale: l'ex Caputo bussa con un sinistro alto, Augello replica con un tiro-cross insidioso che viene alzato in corner da Vicario al 42. Ultimo brivido nel recupero: cross basso e piattone di Satriano ad anticipare Nuytinck. Palla alta e si va all'intervallo con un sospiro di sollievo.

Empoli-Sampdoria 1-0, le pagelle

Pronti-via e ancora Satriano va vicino al goal con un tocco ravvicinato su cross basso di Caputo, pronta replica blucerchiata al 50' con una botta di Vieira smanacciata in corner da Vicario. La Samp prova ad alzare il baricentro, ma viene punita al 54': calcio d'angolo battuto sul primo palo, spizzata di Ebuehi ad anticipare tutti e pallone che finisce alle spalle di Audero. Sbanda la formazione di Stankovic che rischia ancora al 59' e al 61' su Ebuhei e Caputo, poi il tecnico serbo cambia tutto con un triplo cambio: fuori Amione, Leris e Verre per Winks (esordio assoluto), Zanoli e Sabiri e il marocchino prova subito a suonare la carica con un destro velenoso che viene respinto, palla a Djuricic che prova il tiro, Vicario è però attento. Partita viva, Caputo spara alto al 68', stessa sorte per una bordata di Zanoli da lunga distanza al 78', l'ex Napoli serve un gran pallone a Gabbiadini quattro minuti dopo, ma Vicario si oppone alla grande e salva la porta. Il portiere dei toscani è protagonista nel finale perché all'89' compie un vero e proprio miracolo deviando sul palo una conclusione potente di Lammers. Clamoroso quello che succede nel finale: calcio di punizione per la Sampdoria al 96', ancora respinta miracolosa di Vicario, flipper in area dove c'è anche Audero che inventa per Zanoli dopo un contatto Luperto-Gabbiadini in area, palla che poi arriva a Colley che insacca in diagonale. L'arbitro prima convalida, poi opta per il var e alla fine annulla per un la mano di Gabbiadini in caduta, c'è il tocco, ma c'è anche il fallo in area. Poteva starci il rigore, non per l'arbitro.

Tabellino e voti Empoli-Sampdoria 1-0

Reti: 54' Ebuehi

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7; Ebuehi 6.5 (76' Stojanovic 6), Ismajli 6.5, Luperto 6.5, Parisi 6.5; Akpa Akpro 6 (84' Fazzini sv), Marin 6.5, Bandinelli 6 (62' Haas 6); Baldanzi 6 (62' Pjaca 5.5); Caputo 6, Satriano 6 (76' Cambiaghi 6). All. Zanetti.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 5.5; Nuytinck 6, Colley 6.5, Amione 5.5 (62' Winks 6); Leris 6 (62' Zanoli 6.5), Vieira 5 (68' Paoletti 6), Verre 5 (62' Sabiri 5), Augello 6; Djuricic 5.5; Gabbiadini 5.5, Lammers 6. All. Stankovic.

Arbitro: Santoro di Messina

Note: ammoniti Leris, Vieira, Gabbiadini, Parisi, Marin, Ismajli, Stojanovic e Sabiri, Vicario, Audeor, Djuricic.