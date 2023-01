Empoli-Sampdoria 1-0, le pagelle: Zanoli e Winks entrano bene, male Verre e Vieira

La Sampdoria perde 1-0 a Empoli e la salvezza si allontana sempre di più, clamoroso però quanto successo nel finale di gara con il goal del pareggio annullato a Colley al 97' per un tocco di mano di Gabbiadini dopo un netto contatto in area con Luperto. L'arbitro è fiscale nel ravvisare il tocco di Manolo tramite il var, non lo è però altrettando nel valutare il contatto falloso precedente. Se il goal è da annullare è anche calcio di rigore. Finisce così una gara scorbutica e nervosa, ma con occasioni da ambo le parti e una Sampdoria tutto sommato sfortunata. Nel primo tempo traversa di Leris al 28' e occasioni per Augello, Caputo e Satriano.

Nella ripresa botta e risposta subito tra Satriano e Vieira, poi passano in vantaggio i padroni di casa con Ebuhei, ma reagisce la Samp e nel finale sale in cattedra Vicario. Il portiere dell'Empoli si supera due volte su Gabbiadini e Lammers (miracolosa deviazione sul palo), poi succede di tutto nel recupero, l'arbitro annulla il pareggio di Colley e i blucerchiati precipitano ancora di più sul baratro.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.